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ЄС може ввести санкції проти російського "Аерофлоту"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Євросоюзі обговорюють можливість включення в пакет санкцій проти авіакомпаній російського "Аерофлоту". Компанію підозрюють у причетності до доставлення нелегальних мігрантів до кордонів ЄС через Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як розповів виданню європейський чиновник, знайомий з розробкою санкційного пакета щодо Білорусі, під обмеження може потрапити російський "Аерофлот" і ряд інших авіакомпаній. Зокрема, мова може йти про турецького перевізника Turkish Airlines.

За словами співрозмовника видання, метою нового санкційного пакета стануть фізичні особи і компанії, причетні до доставлення мігрантів до кордонів Євросоюзу через Білорусь. Він також зазначив, що на початку грудня обмеження проти авіакомпаній також можуть оголосити США і Великобританія.

Нагадаємо, раніше президент Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен розповіла про плани ЄС і США ввести санкції на авіакомпанії третіх країн, які допомагають нелегальним мігрантам дістатися до Білорусі.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада посли Євросоюзу затвердили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.

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