ЕС ввел санкции против Центробанка России

Евросоюз ввел санкции против Центрального банка России из-за вторжения в Украину. Российскому регулятору запрещены операции связанные с управлением резервами и активами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Журнал ЕС.
"Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению российского регулятора", - говорится в сообщении.
В порядке исключения могут быть санкционированы сделки с Центробанком РФ, если они необходимы для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза или входящих в него государств. Для этого страна ЕС, решившая предоставить разрешение на любую операцию с российским регулятором, должна немедленно проинформировать о своем намерении других членов Европейского союза.
Напомним, ранее ЕС включил в санкционные списки Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников. Кроме того, были введены ограничения против российских компаний оборонной сферы и ряда банков.
Отметим, боевые действия на территории Украины продолжаются пятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.