ЕС ввел санкции против Януковича за подрыв целостности Украины

Сообщается, что Януковича и его сына добавили в санкционный список за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства. Кроме того, на Александра Януковича накладываются ограничения за сделки с оккупационными группировками на Донбассе.

Отметим, до этого действовали санкции против Януковича и его сына за присвоение средств украинского бюджета.

"ЕС решительно осуждает неизбирательные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - добавили в Совете ЕС.

Также Брюссель призывает обеспечить безопасное возвращение из России похищенных украинских детей.