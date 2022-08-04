RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС запровадив санкції проти Януковича за підрив цілісності України

Фото: Віктор Янукович (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз запровадив санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича за підрив територіальної цілісності. Також у списку санкцій опинився його син Олександр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що Януковича та його сина додали до списку санкцій за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, стабільності і безпеки держави. Крім того, на Олександра Януковича накладаються обмеження за угоди з окупаційними угрупованнями на Донбасі.

Зазначимо, до цього діяли санкції проти Януковича та його сина за привласнення коштів українського бюджету.

"ЄС рішуче засуджує невибіркові напади Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру і закликає Росію негайно і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - додали в Раді ЄС.

Також Брюссель закликає забезпечити безпечне повернення з Росії викрадених українських дітей.

Нагадаємо, у 2021 році Генеральний суд ЄС анулював санкції проти Януковича та його сина Олександра. Однак рішення стосувалося тих обмежень, які вже втратили свою силу, оскільки Брюссель щороку продовжує санкції.

В Україні колишній президент продовжує фігурувати в кримінальних справах. Нещодавно суд дозволив заочне слідство щодо нього через Харківські угоди. До цього за державну зраду його засудили до 9 років в'язниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзАлександр ЯнуковичЯнуковичСанкції