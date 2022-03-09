ЕС ввел санкции против Нацбанка Беларуси и запретил предоставлять евро

Для Беларуси вводиться запрет на SWIFT. При этом криптоактивы подпадают под понятие "переводные ценные бумаги", и еще больше расширяют существующие финансовые ограничения.

В частности, от SWIFT будут отключены три беларусских банка:

"Белагропромбанк",

"Банк Дабрабыт",

"Банк развития", а также их дочерние компании.

Запрещается листинг и предоставление услуг в отношении акций беларусских государственных предприятий на торговых площадках Европейского союза с 12 апреля.

Кроме того, будет ограничен прием средств из Беларуси в Евросоюз, в частности

запрещается прием в депозиты средств более 100 тысяч евро от граждан или резидентов Беларуси,

открытие счетов белорусских клиентов в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС,

продажа ценных бумаг, номинированных в евро беларусским клиентам.

Также ЕС вводит запрет на предоставление банкнот евро в Беларусь.