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ЕС ввел санкции против Нацбанка Беларуси и запретил предоставлять евро

Автор: Валерия Полищук

Евросоюз ввел санкции в отношении Национального банка Беларуси. В то же время ЕС запретил предоставлять стране банкноты в виде евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Для Беларуси вводиться запрет на SWIFT. При этом криптоактивы подпадают под понятие "переводные ценные бумаги", и еще больше расширяют существующие финансовые ограничения.

В частности, от SWIFT будут отключены три беларусских банка:

  • "Белагропромбанк",
  • "Банк Дабрабыт",
  • "Банк развития", а также их дочерние компании.

Запрещается листинг и предоставление услуг в отношении акций беларусских государственных предприятий на торговых площадках Европейского союза с 12 апреля.

Кроме того, будет ограничен прием средств из Беларуси в Евросоюз, в частности

  • запрещается прием в депозиты средств более 100 тысяч евро от граждан или резидентов Беларуси,
  • открытие счетов белорусских клиентов в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС,
  • продажа ценных бумаг, номинированных в евро беларусским клиентам.

Также ЕС вводит запрет на предоставление банкнот евро в Беларусь.

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