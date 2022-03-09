ЄС ввів санкції проти Нацбанку Білорусі і заборонив надавати Євро

Для Білорусі вводитися заборона на SWIFT. При цьому криптоактиви підпадають під поняття "перекладні цінні папери", і ще більше розширюють існуючі фінансові обмеження.

Зокрема, від SWIFT будуть відключені три білоруських Банки:

"Белагропромбанк",

"Банк Дабрабит",

"Банк розвитку", а також їх дочірні компанії.

Забороняється лістинг і надання послуг щодо акцій білоруських державних підприємств на торгових майданчиках Європейського Союзу з 12 квітня.

Крім того, буде обмежено прийом коштів з Білорусі до Євросоюзу, зокрема

забороняється прийом в депозити коштів понад 100 тисяч євро від громадян або резидентів Білорусі,

відкриття рахунків білоруських клієнтів у центральних депозитаріях цінних паперів ЄС,

продаж цінних паперів, номінованих в Євро білоруським клієнтам.

Також ЄС вводить заборону на надання банкнот євро в Білорусь.