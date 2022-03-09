ЄС ввів санкції проти Нацбанку Білорусі і заборонив надавати Євро

Євросоюз ввів санкції щодо Національного банку Білорусі. У той же час ЄС заборонив надавати країні банкноти у вигляді Євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
Для Білорусі вводитися заборона на SWIFT. При цьому криптоактиви підпадають під поняття "перекладні цінні папери", і ще більше розширюють існуючі фінансові обмеження.
Зокрема, від SWIFT будуть відключені три білоруських Банки:
Забороняється лістинг і надання послуг щодо акцій білоруських державних підприємств на торгових майданчиках Європейського Союзу з 12 квітня.
Крім того, буде обмежено прийом коштів з Білорусі до Євросоюзу, зокрема
Також ЄС вводить заборону на надання банкнот євро в Білорусь.
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