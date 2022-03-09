ЕС ввел санкции против Нацбанка Беларуси и запретил предоставлять евро
Евросоюз ввел санкции в отношении Национального банка Беларуси. В то же время ЕС запретил предоставлять стране банкноты в виде евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Для Беларуси вводиться запрет на SWIFT. При этом криптоактивы подпадают под понятие "переводные ценные бумаги", и еще больше расширяют существующие финансовые ограничения.
В частности, от SWIFT будут отключены три беларусских банка:
- "Белагропромбанк",
- "Банк Дабрабыт",
- "Банк развития", а также их дочерние компании.
Запрещается листинг и предоставление услуг в отношении акций беларусских государственных предприятий на торговых площадках Европейского союза с 12 апреля.
Кроме того, будет ограничен прием средств из Беларуси в Евросоюз, в частности
- запрещается прием в депозиты средств более 100 тысяч евро от граждан или резидентов Беларуси,
- открытие счетов белорусских клиентов в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС,
- продажа ценных бумаг, номинированных в евро беларусским клиентам.
Также ЕС вводит запрет на предоставление банкнот евро в Беларусь.
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