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ЄС ввів санкції проти Нацбанку Білорусі і заборонив надавати Євро

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Брюссель, Середа 09 березня 2022 14:48
ЄС ввів санкції проти Нацбанку Білорусі і заборонив надавати Євро Фото: ЄС ввів санкції проти Нацбанку Білорусі і заборонив надавати Євро (flick.com/libereurope)
Автор: Валерія Поліщук

Євросоюз ввів санкції щодо Національного банку Білорусі. У той же час ЄС заборонив надавати країні банкноти у вигляді Євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Для Білорусі вводитися заборона на SWIFT. При цьому криптоактиви підпадають під поняття "перекладні цінні папери", і ще більше розширюють існуючі фінансові обмеження.

Зокрема, від SWIFT будуть відключені три білоруських Банки:

  • "Белагропромбанк",
  • "Банк Дабрабит",
  • "Банк розвитку", а також їх дочірні компанії.

Забороняється лістинг і надання послуг щодо акцій білоруських державних підприємств на торгових майданчиках Європейського Союзу з 12 квітня.

Крім того, буде обмежено прийом коштів з Білорусі до Євросоюзу, зокрема

  • забороняється прийом в депозити коштів понад 100 тисяч євро від громадян або резидентів Білорусі,
  • відкриття рахунків білоруських клієнтів у центральних депозитаріях цінних паперів ЄС,
  • продаж цінних паперів, номінованих в Євро білоруським клієнтам.

Також ЄС вводить заборону на надання банкнот євро в Білорусь.

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