ЄС ввів санкції проти дочок Путіна, - AP

Європейський союз ввів санкції проти двох дорослих дочок президента Росії Володимира Путіна в рамках п'ятого пакету заходів, спрямованих проти Росії за її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Двоє офіційних осіб ЄС повідомили, що Євросоюз включив Марію Воронцову і Катерину Тихонову в оновлений список осіб, проти яких введені санкції щодо заморожування активів і заборони на поїздки.

Очікується, що повний список санкцій буде опублікований в п'ятницю ввечері.