ЕС введет санкции за строительство Крымского моста и кибератаку на Бундестаг

Европейский союз согласует санкции против ответственных за строительство Крымского моста. Также ограничительные меры введут и против ответственных за кибератаку на немецкий Бундестаг в 2015 году.

Об этом сообщил журналист "Радио свобода" Рикард Жозвяк.

Представители стран ЕС продвинулись в вопросе согласования санкций по Крымскому мосту и кибератаке на немецкий Бундестаг. Их окончательное утверждение должно состояться в ближайшие недели.

Санкции против белорусских чиновников дипломаты пока не могут согласовать. Вероятно, до сих пор есть преграда в виде позиции Кипра, который требует рассмотрения наказания для Турции за разведку нефти и газа в спорных водах Средиземного моря.

Крымский мост строился в 2016-19 годах Россией для соединения страны с аннексированным Крымом. ЕС и различные страны мира осудили открытие моста, назвав это шагом к принудительной интеграции Крыма с Россией.

Кибератака на Бундестаг произошла в апреле-мае 2015 года. Тогда несколько злоумышленников пытались завладеть службами каталога парламента. В ней были более 20 тысяч парламентских компьютеров. Взлом системы дал бы хакерам доступ к сетям Бундестага, данным фракций, депутатов и сотрудников немецкого парламента.

Ранее Евросоюз продлил на полгода санкции против России за аннексию Крыма.

Также сегодня ЕС заявил о непризнании Лукашенко президентом Беларуси после его вчерашней инаугурации.