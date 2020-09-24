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ЄС введе санкції за будівництво Кримського моста і кібератаку на Бундестаг

Автор: РБК-Україна

Європейський союз погодить санкції проти відповідальних за будівництво Кримського мосту. Також обмежувальні заходи введуть і проти відповідальних за кібератаку на німецький Бундестаг у 2015 році.

Про це повідомив журналіст "Радіо свобода" Рікард Жозвяк.

Представники країн ЄС просунулися в питанні узгодження санкцій по Кримському мосту і кібератаці на німецький Бундестаг. Їх остаточне схвалення повинно відбутися в найближчі тижні.

Санкції проти білоруських чиновників дипломати поки не можуть узгодити. Ймовірно, до сих пір є перешкода у вигляді позиції Кіпру, який вимагає розгляду покарання для Туреччини за розвідку нафти і газу в спірних водах Середземного моря.

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Кримський міст будувався 2016-19 роках Росією для з'єднання країни з анексованим Кримом. ЄС і різні країни світу засудили відкриття мосту, назвавши це кроком до примусової інтеграції Криму з Росією.

Кібератака на Бундестаг сталася в квітні-травні 2015 року. Тоді кілька зловмисників намагалися заволодіти службами каталогу парламенту. В ній було понад 20 тисяч парламентських комп'ютерів. Злом системи дав би хакерам доступ до мереж Бундестагу, даним фракцій, депутатів і співробітників німецького парламенту.

Раніше Євросоюз продовжив на півроку санкції проти Росії за анексію Криму.

Також сьогодні ЄС заявив про невизнання Лукашенка президентом Білорусі після вчорашньої інавгурації.

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