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ЕС введет новые санкции против Беларуси из-за ситуации с нелегалами

Автор: Валерия Полищук

Лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. В частности, из-за увеличения нелегальной миграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Лидеры ЕС приняли выводы Еврокомиссии по Беларуси:ЕС продолжит противодействие продолжающейся гибридной атаке, начатой режимом Беларуси, в том числе путем принятия дальнейших ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, в соответствии со своим постепенным подходом, в срочном порядке", - написал он.

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