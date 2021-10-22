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ЄС введе нові санкції проти Білорусі через ситуацію з нелегалами

Автор: Валерія Поліщук

Лідери Європейського союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі. Зокрема, через збільшення нелегальної міграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Лідери ЄС прийняли висновки Єврокомісії по Білорусі: ЄС продовжить протидію триваючій гібридній атаці, розпочатій режимом Білорусі, в тому числі шляхом прийняття подальших обмежувальних заходів щодо фізичних і юридичних осіб, відповідно до свого поступового підходу, в терміновому порядку", - написав він.

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