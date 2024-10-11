ЄС введе перші санкції проти Ірану через передачу ракет Росії: Reuters дізналося дату

Європейський Союз вже наступного тижня може запровадити санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії. Відповідне рішення, ймовірно, буде ухвалено 14 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерело Reuters уточнило, що обмеження запровадять як проти окремих осіб, так і проти організацій. Більш детальних подробиць воно не розкрило.

Неназваний високопоставлений представник Євросоюзу розповів виданню, що за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів блоку, яка відбудеться у понеділок, 14 жовтня, "буде перший пакет санкцій у контексті передачі Іраном балістичних ракет Росії".

Іран передає ракети Росії

Нагадаємо, на початку вересня західні ЗМІ написали про передачу Росії іранських балістичних ракет. Факт постачання підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У свою чергу президент Іран Масуд Пезешкіан неодноразово спростовував таку інформацію. За його словами, передача ракет могла відбуватися лише до того, як він обійняв посаду (30 липня цього року).

За непідтвердженою інформацією, Росія отримала від Ірану балістичні ракети малої дальності Fath 360, радіус дії яких - 120 кілометрів.

4 жовтня Bloomberg написало, що Європейський Союз готує санкції проти Ірану за військову допомогу Росії. За інформацією журналістів, обмеження можуть торкнутися близько 12 фізичних осіб та організацій.

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