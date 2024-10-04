ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет, - Bloomberg

Європейський Союз готується до ухвалення пакету санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет. Блок має намір схвалити цей крок на той час, коли лідери ЄС зберуться на саміт у Брюсселі наприкінці цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Перший набір заходів торкнеться близько дюжини осіб та організацій, включаючи інжинірингові, металургійні та авіаційні компанії, повідомили джерела агентства.

Обмеження ЄС стануть першою відповіддю на постачання ракет і зараз розглядаються додаткові списки.

Санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів і плани можуть змінитися до того, як це станеться.

Постачання іранських ракет Росії

За оцінками США та Європи, Іран поставив балістичні ракети до Росії минулого місяця. Це викликало санкції з боку США, Німеччини, Франції та Великобританії. Іран також надав Москві сотні ударних безпілотників та іншої зброї під час 2,5-річної війни Росії проти України, але передача балістичних ракет свідчить про глибшу участь у конфлікті.

Британська розвідка повідомляла, що Москва отримала ракети Fath-360, які можуть вражати цілі у радіусі 120 кілометрів. За допомогою такого озброєння Росія зможе атакувати військові та цивільні цілі поблизу лінії фронту. При цьому ракети власного виробництва ворог зможе використовувати для далекого радіусу.