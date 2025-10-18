У ЄС вважають образою саміт Трампа і Путіна в Будапешті, - El Pais

У Європейському Союзі вважають образою факт, що зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна для обговорення миру в Україні відбудеться в столиці Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Видання пише, що майбутня зустріч Трампа і Путіна в Будапешті ставить ЄС і НАТО в незручне становище, оскільки глави країн обговорюватимуть українське питання в країні ЄС, але без участі Євросоюзу.
Також El Pais зазначає, що якщо європейські лідери не хочуть розійшлися Трампа, тоді низці країн доведеться видати російському диктатору спеціальні дозволи у своєму повітряному просторі, або змусити його летіти його довшим маршрутним.
Зокрема, літаку Путіна заборонено пролітати над територією США. Однак у серпні йому дали спеціальний дозвіл, щоб узяти участь у саміті на Алясці.
Один із європейських дипломатів сказав, що вибір Будапешта може зіграти як на руку прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, так і поглибити розбіжності всередині ЄС.
"Місце було обрано ретельно. Воно може бути вигідним Росії, оскільки посилює розбіжності всередині ЄС щодо Кремля. І це також може надати величезну послугу Орбану, на якого наступного року чекають вибори в країні", - вважає дипломат.
У Брюсселі стверджують, що зустріч Трампа і Путіна буде корисною, якщо вона допоможе домогтися прогресу в припиненні війни. Однак у приватному порядку кілька джерел заявили про "політичний кошмар".
Нагадаємо, у четвер президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою стало питання завершення війни в Україні.
За її підсумками Трамп заявив про прогрес і анонсував, що між ним і Путіним планується новий саміт, який цього разу відбудеться в угорській столиці Будапешті.
Також днями він уточнив журналістам, що, на його думку, зустріч відбудеться в найближчі два тижні.
Зазначимо, що сьогодні у ЗМІ була інформація про ймовірний маршрут Путіна до Будапешта. Зокрема, обхідний шлях може становити близько 5000 км і збільшити час польоту на три години порівняно з прямим маршрутом, дальність якого 1500 км.