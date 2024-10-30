ЄС встановив нові мита на імпорт електромобілів з Китаю: список

Мита були введені через загрозу економічних збитків для виробників ЄС на тлі несправедливого субсидування.

"Розслідування показало, що ланцюжок створення вартості BEV [акумуляторні електромобілі у Китаї виграє від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічної шкоди для виробників BEV у ЄС", - зазначається в комюніке.

Розміри мит для різних китайських виробників електромобілів будуть такими:

BYD: 17,0%

Geely: 18,8%

SAIC: 35,3%

Tesla: 7,8%

інші компанії, що активно співпрацювали під час розслідування: 20,7%

компанії, що не співпрацювали : 35,3%

Ці мита накладаються поверх чинної базової ставки в 10%.

Європейська комісія стежитиме за ефективністю цих заходів та розглядає можливість діалогу з Китаєм для пошуку інших рішень. Виробники мають право звертатися за прискореним переглядом, щоб отримати індивідуально розраховану ставку мита.

Введення мита на імпорт електромобілів з Китаю

Чутки про можливе підвищення мит на електромобілі з Китаю в Євросоюзі циркулювали вже деякий час. На цьому тлі шведська компанія Volvo, основним власником якої є китайська Geely, розглядала можливість перенесення частини виробництва з Китаю до Бельгії.

У відповідь у Китаї також почали лунати заяви про можливе введення до 25% мит на імпорт автомобілів європейських та американських брендів.

Крім того, Китай оголосив про посилення контролю за експортом певних видів авіаційного обладнання та технологій.