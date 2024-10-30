ЄС встановив нові мита на імпорт електромобілів з Китаю: список

Європейська комісія ввела компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю терміном на п’ять років. Найбільші китайські виробники автомобілів тепер сплачуватимуть мито в розмірі від 17% до 35,3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.
Мита були введені через загрозу економічних збитків для виробників ЄС на тлі несправедливого субсидування.
"Розслідування показало, що ланцюжок створення вартості BEV [акумуляторні електромобілі у Китаї виграє від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічної шкоди для виробників BEV у ЄС", - зазначається в комюніке.
Розміри мит для різних китайських виробників електромобілів будуть такими:
Ці мита накладаються поверх чинної базової ставки в 10%.
Європейська комісія стежитиме за ефективністю цих заходів та розглядає можливість діалогу з Китаєм для пошуку інших рішень. Виробники мають право звертатися за прискореним переглядом, щоб отримати індивідуально розраховану ставку мита.
Чутки про можливе підвищення мит на електромобілі з Китаю в Євросоюзі циркулювали вже деякий час. На цьому тлі шведська компанія Volvo, основним власником якої є китайська Geely, розглядала можливість перенесення частини виробництва з Китаю до Бельгії.
У відповідь у Китаї також почали лунати заяви про можливе введення до 25% мит на імпорт автомобілів європейських та американських брендів.
Крім того, Китай оголосив про посилення контролю за експортом певних видів авіаційного обладнання та технологій.
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