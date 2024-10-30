RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

ЕС установил новые пошлины на импорт электромобилей из Китая: список

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейская комиссия ввела компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая сроком на пять лет. Крупнейшие китайские производители автомобилей теперь будут платить пошлину в размере от 17% до 35,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Пошлины были введены из-за угрозы экономического ущерба для производителей ЕС на фоне несправедливого субсидирования. 

"Расследование показало, что цепочка создания стоимости BEV в Китае выигрывает от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей BEV в ЕС", - отмечается в коммюнике.

Размеры пошлин для различных китайских производителей электромобилей будут следующими:

  • BYD: 17,0%
  • Geely: 18,8%
  • SAIC: 35,3%
  • Tesla: 7,8%
  • другие компании, активно сотрудничавшие во время расследования: 20,7%
  • компании, которые не сотрудничали: 35,3%

Эти пошлины накладываются поверх действующей базовой ставки в 10%.

Европейская комиссия будет следить за эффективностью этих мер и рассматривает возможность диалога с Китаем для поиска других решений. Производители имеют право обращаться за ускоренным пересмотром, чтобы получить индивидуально рассчитанную ставку пошлины.

Введение пошлины на импорт электромобилей из Китая

Слухи о возможном повышении пошлин на электромобили из Китая в Евросоюзе циркулировали уже некоторое время. На этом фоне шведская компания Volvo, основным владельцем которой является китайская Geely, рассматривала возможность переноса части производства из Китая в Бельгию.

В ответ в Китае также начали звучать заявления о возможном введении до 25% пошлин на импорт автомобилей европейских и американских брендов.

Кроме того, Китай объявил об усилении контроля за экспортом определенных видов авиационного оборудования и технологий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзКитай