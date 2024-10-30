ЕС установил новые пошлины на импорт электромобилей из Китая: список

Пошлины были введены из-за угрозы экономического ущерба для производителей ЕС на фоне несправедливого субсидирования.

"Расследование показало, что цепочка создания стоимости BEV в Китае выигрывает от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей BEV в ЕС", - отмечается в коммюнике.

Размеры пошлин для различных китайских производителей электромобилей будут следующими:

BYD: 17,0%

Geely: 18,8%

SAIC: 35,3%

Tesla: 7,8%

другие компании, активно сотрудничавшие во время расследования: 20,7%

компании, которые не сотрудничали: 35,3%

Эти пошлины накладываются поверх действующей базовой ставки в 10%.

Европейская комиссия будет следить за эффективностью этих мер и рассматривает возможность диалога с Китаем для поиска других решений. Производители имеют право обращаться за ускоренным пересмотром, чтобы получить индивидуально рассчитанную ставку пошлины.

Введение пошлины на импорт электромобилей из Китая

Слухи о возможном повышении пошлин на электромобили из Китая в Евросоюзе циркулировали уже некоторое время. На этом фоне шведская компания Volvo, основным владельцем которой является китайская Geely, рассматривала возможность переноса части производства из Китая в Бельгию.

В ответ в Китае также начали звучать заявления о возможном введении до 25% пошлин на импорт автомобилей европейских и американских брендов.

Кроме того, Китай объявил об усилении контроля за экспортом определенных видов авиационного оборудования и технологий.