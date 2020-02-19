ЕС потребует от Британии вернуть античные ценности

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Греция активизирует свою кампанию по возвращению мраморных скульптур Парфенона из Лондона

К проекту переговорного мандата Европейского Союза на переговорах с Лондоном было добавлено требование Греции к Великобритании о возвращении украденных культурных артефактов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Проект позиции 27 стран ЕС относительно переговоров с Британией об их будущих отношениях предусматривает "возвращение или реституцию незаконно вывезенных культурных ценностей в страны их происхождения".

Британский музей в Лондоне отказывается вернуть 2500-летние мраморные скульптуры Парфенона, которые британский дипломат Лорд Елджин вывез из Афин в начале 19-го века, когда Греция находилась под властью Османской Турции. В музее утверждают, что мрамор, что представляет собой примерно половину 160-метрового фриза, был приобретен Елджином по юридическому контракту с Османской империей. Греция утверждает, что скульптуры украли.

Министр культуры Греции заявил, что Афины активизируют свою кампанию по возвращению мраморных скульптур Парфенона и рассчитывают получить поддержку от европейских коллег, поскольку Brexit уменьшает влияние Британии.

Напомним, апелляционный суд Амстердама отказал Украине в отводе судьи в деле о "скифском золоте".

Также, юридическая фирма "Bergh Stoop & Sanders, которая действует в интересах Украины, подавала запрос в сентябре, поставив под сомнение независимость суда. Юристы исходили из того, что Оранье ранее выступал адвокатом в крупных судебных процессах, связанных с российской нефтяной компанией "ЮКОС".