ЄС вимагатиме від Британії повернути античні цінності

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Греція активізує свою кампанію по поверненню мармурових скульптур Парфенона з Лондона

До проєкту переговорного мандата Європейського Союзу на перемовинах з Лондоном було додано вимогу Греції до Британії про повернення вкрадених культурних артефактів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Проєкт позиції 27 країн ЄС щодо переговорів з Британією про їхні майбутні відносини передбачає "повернення або реституцію незаконно вивезених культурних цінностей в країни їх походження".

Британський музей в Лондоні відмовляється повернути 2500-річні мармурові скульптури Парфенона, які британський дипломат Лорд Елджин вивіз з Афін на початку 19-го століття, коли Греція перебувала під владою Османської Туреччини. У музеї стверджують, що мармур, що представляє собою приблизно половину 160-метрового фриза, був придбаний Елджином за юридичним контрактом з Османською імперією. Греція стверджує, що скульптури вкрали.

Міністр культури Греції заявив, що Афіни активізують свою кампанію по поверненню мармурових скульптур Парфенона і розраховують отримати підтримку від європейських колег, оскільки Brexit зменшує вплив Британії.

Нагадаємо, апеляційний суд Амстердама відмовив Україні у відведенні судді у справі про "скіфське золото".

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