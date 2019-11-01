ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд Гааги отказал Украине в отводе судьи по делу о "скифском золоте"

Новости » Политика     01.11.2019 - 13:55
Суд Гааги отказал Украине в отводе судьи по делу о "скифском золоте"
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Украина просила отстранить судью из-за его участия в деле "ЮКОСа"

Апелляционный суд Амстердама отказал Украине в отводе судьи по делу о "скифском золоте". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голландское издание nrc.nl.

Сообщается, что суд отклонил просьбу украинской стороны отстранить судью Дуко Оранье, который должен принять решение в затяжной апелляции по делу о скифском золоте.

Напомним, юридическая фирма Bergh Stoop & Sanders, которая действует в интересах Украины, подавала запрос в сентябре, поставив под сомнение независимость суда. Юристы исходили из того, что Оранье ранее выступал адвокатом в крупных судебных процессах, связанных с российской нефтяной компанией "ЮКОС".

Суд решил, что этих фактов недостаточно для его отвода. По мнению суда, вряд ли Оранье после передачи дел продолжал участвовать в процессах по "ЮКОСу".

Отметим, в июле Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу "скифского золота", предоставив еще несколько месяцев сторонам для новых доказательств.

В 2014 году коллекция "скифского золота" была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки Крым был аннексирован Россией. С тех пор права на скифское золото оспаривается в суде.

Суд в Гааге объявит решение по иску Украины против России 8 ноября
Новости Украины НидерландыГаагаскифское золото
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь