У ЄС впевнені, що "вагнерівці" продовжать свою діяльність в Африці

Виступаючи перед журналістами після зустрічі міністрів оборони ЄС в Іспанії, Боррель сказав, що, незважаючи на загибель ватажка ПВК Євгена Пригожина в авіакатастрофі, він "впевнений, що вони швидко знайдуть йому заміну".

Голова дипломатії ЄС вважає, що "вагнерівці" продовжать свою діяльність в Африці, тому що це "збройне крило Росії".

"Вони ("вагнерівці" - ред.) продовжать служити Путіну і робити те, що вони роблять, що, безумовно, не сприяє миру в Сахелі або захисту прав і свобод в Сахелі", - додав Боррель.

Смерть Пригожина

23 серпня літак ПВК "Вагнера" розбився неподалік резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Тоді загинули десять людей. Російська влада стверджує, що серед пасажирів був Євген Пригожин.

Він помер через два місяці після того, як влаштував короткий заколот, який став найбільшим викликом правлінню Путіна з моменту його приходу до влади 1999 року.

Ватажка найманців таємно поховали на Прохорівському цвинтарі в Санкт-Петербурзі 29 серпня.

При цьому у Білому домі натякають, що Путін може бути причетний до загибелі Пригожина, оскільки Кремля має довгу історію вбивства опонентів.

Найманці в Африці

Росія зберігає вплив на країни Африки за допомогою пропаганди та бойовиків ПВК "Вагнера".

Зокрема, частина найманців, яких перекинули до Білорусі, вирішила підписати контракти та виїхати до Африки через відсутність фінансування з боку РФ.

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