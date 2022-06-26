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ЕС впервые подтвердил возможность санкций против российского золота

Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз не исключает, что может ввести санкции против золота из Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, президент Европейского совета Шарль Мишель осторожно отреагировал на планы стран "Большой семерки" запретить импорт российского золота.

"Что касается золота, мы готовы углубиться в детали и посмотреть, возможно ли нацелить санкции по золоту на российскую экономику, а не на нас самих", - отметил он.

Напомним, ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявили о запрете на поставки российского золота, чтобы усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина.

По оценкам экспертов, в результате запрета на импорт золота экономика России будет терять ежегодно порядка 19 млрд долларов.

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ЕвросоюзСанкции против России