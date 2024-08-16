UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ЄС впала кількість нових китайських електромобілів: Bloomberg дізналось причину

Фото: В ЄС впала кількість нових китайських електромобілів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Китайські електромобілі втрачають позиції в Європейському союзі. Це сталось невдовзі після введення підвищеного мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання також зауважило, що кількість нових автівок, можливо, було перебільшено автовиробниками, які поспішали доставити електромобілі дилерам до того, як додаткові збори набули.

"У червні ми побачили величезний поштовх китайських виробників до спорожнення запасів... Це, ймовірно, спричинило спалювання інвентарю", - сказав незалежний автомобільний аналітик Маттіас Шмідт.

Зазначимо, що тимчасові тарифи, які підвищують імпортні мита до 48%, покликані захистити важливу галузь ЄС від китайських конкурентів, які користуються структурними перевагами в ключових сферах, таких як технологія виробництва акумуляторів, які отримали вигоду від державних субсидій. 

Нагадаємо, що від липня цього року розмір мита для китайських електромобілів в ЄС зріс зокрема для автовиробників:

  • BYD Co.,
  • Geely Automotive Holdings Ltd.,
  • SAIC Motor Corp Ltd.

 

Це пов'язано з тим, що китайські виробники електромобілів все тісніше просувались в Європу на тлі внутрішньої цінової війни й багаторічного лідерства в цій сфері.

У відповідь на такі обмеження у Китаї заговорили про те, щоб запровадити тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників ЄС та США.

Мало того, Китай оголосив про контроль над експортом деякого авіаційного обладнання та технологій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзКитайЕлектромобілі