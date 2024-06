ЄС запровадить рекордне мито на електромобілі з Китаю

Наразі в ЄС розмір мати на електромобілі з Китаю становить 10%, однак вже у наступному місяці воно збільшиться.

З 4 липня розмір мита зросте для автовиробників: BYD Co., Geely Automotive Holdings Ltd., SAIC Motor Corp Ltd. Це пов'язано з тим, що китайські виробники електромобілів все тісніше просуваються в Європу на тлі внутрішньої цінової війни і багаторічного лідерства в цій технології.

Індивідуальні мита на BYD становитимуть 17,4%, Geely - 20% і SAIC - 38,1%, на додаток до існуючого мита в 10%. З цього слідує що максимальний розмір мита на електромобіль буде 48,1% від вартості авто.

Хоча розслідування було спрямовано на електромобілі, що належать Китаю, західні автовиробники, включаючи Tesla, BMW і Renault, які виробляються у Китаї та постачають до ЄС, також зіткнуться з вищими витратами.

Очікується, що остаточні рівні мит будуть прийняті до листопада.

Водночас представники Китаю заявили, що готові до дій у відповідь та погрожують заходами в сільському господарстві, авіації та автомобілях з великими двигунами. Окрім цього у Китаї вже почали досліджувати питання щодо деяких видів європейського алкоголю.

Відносини Китаю та ЄС

Чутки щодо підвищення пита на китайські електромобілі в ЄС ширились вже певний час. Зокрема, на фоні цього виробник Volvo, штаб-квартира якого знаходиться у Швеції, а мажоритарним власником якої є китайський автовиробник Geely, розглядає плани перенесення виробництва деяких авто з КНР до Бельгії.

Водночас у Китаї заговорили про те, щоб запровадити тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників ЄС та США.

Окрім того, Китай оголосив про контроль над експортом деякого авіаційного обладнання та технологій.

