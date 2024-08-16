В ЕС упало количество новых китайских электромобилей: Bloomberg узнало причину

Китайские электромобили теряют позиции в Европейском союзе. Это произошло вскоре после введения повышенной пошлины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, что с июля этого года размер пошлины для китайских электромобилей в ЕС вырос, в частности, для автопроизводителей:
Это связано с тем, что китайские производители электромобилей все более тесно продвигались в Европу на фоне внутренней ценовой войны и многолетнего лидерства в этой сфере.
В ответ на такие ограничения в Китае заговорили о введении тарифов до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США.
Более того, Китай объявил о контроле над экспортом некоторого авиационного оборудования и технологий.
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