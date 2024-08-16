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В ЕС упало количество новых китайских электромобилей: Bloomberg узнало причину

Фото: В ЕС упало количество новых китайских электромобилей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Китайские электромобили теряют позиции в Европейском союзе. Это произошло вскоре после введения повышенной пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, что с июля этого года размер пошлины для китайских электромобилей в ЕС вырос, в частности, для автопроизводителей:

  • BYD Co.,
  • Geely Automotive Holdings Ltd.,
  • SAIC Motor Corp. Ltd.

 

Это связано с тем, что китайские производители электромобилей все более тесно продвигались в Европу на фоне внутренней ценовой войны и многолетнего лидерства в этой сфере.

В ответ на такие ограничения в Китае заговорили о введении тарифов до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США.

Более того, Китай объявил о контроле над экспортом некоторого авиационного оборудования и технологий.

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ЕвросоюзКитайЭлектромобили