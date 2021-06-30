UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС возобновляет свободный въезд еще из 12 стран

Автор: РБК-Украина

Европейский союз возобновляет свободный въезд еще из 12 стран. На данный момент известна только половина из общего числа новых стран.

Об этом в Twitter сообщили журналисты "Радио Свобода".

По словам журналистки Гьеракины Тухиной, Косово, Босния и Герцеговина и Черногория включены в список безопасных для путешествий.

"Постоянные представители стран-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели", - отметила она.

А Рикард Йозвяк добавил, что Молдова, Армения и Азербайджан тоже включены в список, а рекомендации должны вступить в силу уже завтра.

Напомним, до этого стало известно, что Австрия ослабляет ограничения на въезд для туристов, но не из Украины.

На сегодня Евросоюз разрешает свободный въезд из 12 стран, в том числе, Австралии, Японии и США.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзвъездCOVID-19