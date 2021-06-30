ЕС возобновляет свободный въезд еще из 12 стран

Европейский союз возобновляет свободный въезд еще из 12 стран. На данный момент известна только половина из общего числа новых стран.
Об этом в Twitter сообщили журналисты "Радио Свобода".
По словам журналистки Гьеракины Тухиной, Косово, Босния и Герцеговина и Черногория включены в список безопасных для путешествий.
"Постоянные представители стран-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели", - отметила она.
А Рикард Йозвяк добавил, что Молдова, Армения и Азербайджан тоже включены в список, а рекомендации должны вступить в силу уже завтра.
Напомним, до этого стало известно, что Австрия ослабляет ограничения на въезд для туристов, но не из Украины.
На сегодня Евросоюз разрешает свободный въезд из 12 стран, в том числе, Австралии, Японии и США.