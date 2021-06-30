ЄС відновлює вільний в'їзд ще з 12 країн

Європейський союз відновлює вільний в'їзд ще з 12 країн. На даний момент відома тільки половина із загального числа нових країн.

Про це в Twitter повідомили журналісти "Радіо Свобода".

А Рікард Йозвяк додав, що Молдова, Вірменія та Азербайджан теж включені до списку, а рекомендації повинні набути чинності вже завтра.

"Постійні представники країн-членів ЄС затвердили оновлений список з 12 додатковими країнами. Він набуде чинності до кінця цього тижня", - зазначила вона.

За словами журналістки Г'єракіни Тухіної, Косово, Боснія і Герцеговина і Чорногорія включені до списку безпечних для подорожей.

Нагадаємо, до цього стало відомо, що Австрія послаблює обмеження на в'їзд для туристів, але не з України.

На сьогодні Євросоюз дозволяє вільний в'їзд з 12 країн, в тому числі, Австралії, Японії та США.