ЕС внес в санкционный список еще пять человек за организацию выборов в оккупированном Крыму

Европейский союз расширил санкционный список за проведение выборов в Государственную думу РФ на территории оккупированного Крыма. Под ограничения попали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС .

"Совет (ЕС - ред.) принял сегодня ограничительные меры в рамках существующих санкций в отношении еще пяти лиц за активную поддержку действий и проведение политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в релизе.

Отмечается, что в санкционный список внесены депутаты Госдумы и члены избирательной комиссии:

Андрей Черняк - депутат;

Леонид Бабашов - депутат;

Татьяна Лобач - депутат;

Нина Фаустова - глава "избирательной комиссии" Севастополя

Александр Чмыхалов - заместитель главы "избиркома" Севастополя.

Таким образом, на данный момент в санкционный список ЕС включены 193 человека и 48 организаций. Активы этих лиц организаций заморожены, им запрещен въезд в страны Евросоюза.