ЕС внес в санкционный список еще пять человек за организацию выборов в оккупированном Крыму

Европейский союз расширил санкционный список за проведение выборов в Государственную думу РФ на территории оккупированного Крыма. Под ограничения попали пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.
"Совет (ЕС - ред.) принял сегодня ограничительные меры в рамках существующих санкций в отношении еще пяти лиц за активную поддержку действий и проведение политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в релизе.
Отмечается, что в санкционный список внесены депутаты Госдумы и члены избирательной комиссии:
Таким образом, на данный момент в санкционный список ЕС включены 193 человека и 48 организаций. Активы этих лиц организаций заморожены, им запрещен въезд в страны Евросоюза.
Напомним, ранее ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России.
Отметим, в январе в Сенат США внесли проект новых санкций против России на случай военного вторжения в Украину. В списке теперь числится и российский президент Владимир Путин.