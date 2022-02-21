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ЕС внес в санкционный список еще пять человек за организацию выборов в оккупированном Крыму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейский союз расширил санкционный список за проведение выборов в Государственную думу РФ на территории оккупированного Крыма. Под ограничения попали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Совет (ЕС - ред.) принял сегодня ограничительные меры в рамках существующих санкций в отношении еще пяти лиц за активную поддержку действий и проведение политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в релизе.

Отмечается, что в санкционный список внесены депутаты Госдумы и члены избирательной комиссии:

  • Андрей Черняк - депутат;
  • Леонид Бабашов - депутат;
  • Татьяна Лобач - депутат;
  • Нина Фаустова - глава "избирательной комиссии" Севастополя
  • Александр Чмыхалов - заместитель главы "избиркома" Севастополя.

Таким образом, на данный момент в санкционный список ЕС включены 193 человека и 48 организаций. Активы этих лиц организаций заморожены, им запрещен въезд в страны Евросоюза.

Напомним, ранее ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России.

Отметим, в январе в Сенат США внесли проект новых санкций против России на случай военного вторжения в Украину. В списке теперь числится и российский президент Владимир Путин.

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Российская ФедерацияКрымСанкции против РоссииОккупированные территории