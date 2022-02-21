ЄС вніс до списку санкцій ще п'ять осіб за організацію виборів в окупованому Криму

Європейський союз розширив санкційний список за проведення виборів до Державної думи РФ на території окупованого Криму. Під обмеження потрапили п'ять осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.
"Рада (ЄС - ред.) прийняла сьогодні обмежувальні заходи в рамках існуючих санкцій щодо ще п'яти осіб за активну підтримку дій і проведення політики, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - йдеться в релізі.
Відзначається, що в санкційний список внесені депутати Держдуми і члени виборчої комісії:
Таким чином, на цей момент в санкційний список ЄС включені 193 людини і 48 організацій. Активи цих осіб організацій заморожені, їм заборонений в'їзд до країн Євросоюзу.
Нагадаємо, раніше ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції проти Росії.
Відзначимо, в січні в Сенат США внесли проєкт нових санкцій проти Росії на випадок військового вторгнення в Україну. У списку тепер числиться і російський президент Володимир Путін.