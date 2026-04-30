У ЄС вказали на дивний парадокс у розмові Трампа з Путіним

Каллас зазначила, що мирні переговори щодо України, здається, "затягуються", і їй не зрозуміло, чи було досягнуто якогось значного прогресу під час телефонної розмови Трампа з Путіним.

"Коли ми бачимо ці телефонні розмови між президентом Трампом і президентом Путіним, завжди залишається багато питань без відповідей", - зазначила вона.

Каллас також вказала на парадокс цих переговорів, враховуючи, що "Росія відкрито вихваляє героїчну боротьбу Ірану проти Америки".

Вона також додала, що ЄС хотів би, щоб на Росію чинився більший тиск, і "ми не побачили цього під час того дзвінка".

Раніше диломатка зазначала, що ЄС вивчає вимоги до Росії після закінчення війни, перш ніж він зможе провести значущі переговори з Москвою.