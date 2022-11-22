UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС визнаватиме українські електронні підписи: де знадобляться

Фото: Євросоюз визнаватиме українські електронні підписи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Країни Європейського Союзу найближчим часом визнаватимуть українські електронні підписи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністерства цифрової трансформації України.

Сьогодні, 22 листопада, уряд прийняв постанову, яка дозволить українцям використовувати електронний підпис у Європейському Союзі для отримання певних послуг. Відповідно, європейський е-підпис буде визнано в Україні.

Наразі багато українців перебувають за кордоном. Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та отримувати певні послуги, або ідентифікувати себе при отриманні багатьох послуг та веденні бізнесу за кордоном. Експериментальний проект визнання підпису дозволить до укладення угоди з ЄС вирішити нагальні потреби у сфері е-послуг.

Раніше ми писали, що міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування програми доступного кредитування "Оселя" у додатку "Дія".

Також повідомлялося, що сервісні центри головних управлінь Пенсійного фонду України почали приймати е-паспорт (ID-карту), сформований у додатку Дія для підтвердження особистості відвідувача.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство цифрової трансформаціїЕлектронний документообіг