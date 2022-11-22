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ЕС будет признавать украинские электронные подписи: где понадобятся

Фото: Евросоюз будет признавать украинские электронные подписи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Страны Европейского Союза в ближайшее время будет признавать украинские электронные подписи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства цифровой трансформации Украины.

Сегодня, 22 ноября, правительство приняло постановление, которое позволит украинцам использовать электронную подпись в Европейском Союзе для получения определенных услуг. Соответственно, европейская е-подпись будет признана в Украине.

Сейчас многие украинцы находятся за границей. Взаимопризнание квалифицированной е-подписи поможет украинцам и получать определенные услуги, или идентифицировать себя при получении многих услуг и ведении бизнеса за рубежом. Экспериментальный проект признания подписи позволит до заключению соглашения с ЕС решить неотложные потребности в сфере е-услуг.

Ранее мы писали, что министерство цифровой трансформации запускает бета-тестирование программы доступного кредитования "єОселя" в приложении "Дія".

Также сообщалось, что сервисные центры главных управлений Пенсионного фонда Украины начали принимать е-паспорт (ID-карту), сформированный в приложении ""Дія" для подтверждения личности посетителя.

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