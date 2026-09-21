ЄС не визнає "вибори" РФ в Україні та готує санкції проти причетних

Євросоюз не визнає "вибори" до Держдуми Росії, проведених на тимчасово окупованих територіях України, і має намір запровадити санкції проти причетних до їхньої організації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".
Європейський Союз засудив проведення російською стороною "виборів" до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про Крим та Севастополь, а також окремі території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
У ЄС наголосили, що не визнають ні проведення цих "виборів", ні їхні результати. Брюссель також заявив про намір застосувати санкції до людей, які брали участь в організації голосування або балотувалися кандидатами на окуповані території.
У заяві наголошується, що проведення російських "виборів" на захоплених територіях порушує міжнародне право, включаючи Статут ООН, а також незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
Євросоюз закликав Росію поважати міжнародно визнані кордони України та припинити війну. У ЄС також зажадали повного та безумовного виведення російських військ та техніки з території України.
Окремо у заяві йдеться про ситуацію із "виборами" всередині самої Росії. У ЄС заявили про обмеження політичної конкуренції, посилення репресій та відсутність рівних умов для учасників виборчого процесу.
Крім того, Євросоюз висловив співчуття у зв'язку з рішенням Росії не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на "вибори". За оцінкою ЄС, це позбавило виборців та інституції можливості отримати незалежну оцінку голосування.
Нагадуємо, що під час масштабної атаки безпілотників на Москву 20 вересня жителі столиці РФ не отримали попереджень про загрозу сирени або SMS. Аналітики пов'язують це з небажанням російської влади знижувати явку на виборах до Держдуми.