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ЕС не признает "выборы" РФ в Украине и готовит санкции против причастных

14:05 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Фото: выборы в РФ (GettyImages)

Евросоюз не признает "выборы" в Госдуму России, проведенные на временно оккупированных территориях Украины, и намерен ввести санкции против причастных к их организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства "Интерфакс-Украина".

ЕС готовит санкции

Европейский Союз осудил проведение российской стороной "выборов" в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о Крыме и Севастополе, а также отдельных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В ЕС подчеркнули, что не признают ни проведение этих "выборов", ни их результаты. Брюссель также заявил о намерении применить санкции к людям, которые участвовали в организации голосования или баллотировались кандидатами на оккупированных территориях.

Что заявили в ЕС

В заявлении отмечается, что проведение российских "выборов" на захваченных территориях нарушает международное право, включая Устав ООН, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Евросоюз призвал Россию уважать международно признанные границы Украины и прекратить войну. В ЕС также потребовали полного и безусловного вывода российских войск и техники с территории Украины.

Отдельно в заявлении говорится о ситуации с "выборами" внутри самой России. В ЕС заявили об ограничении политической конкуренции, усилении репрессий и отсутствии равных условий для участников избирательного процесса.

Кроме того, Евросоюз выразил сожаление в связи с решением России не приглашать наблюдателей ОБСЕ на "выборы". По оценке ЕС, это лишило избирателей и институты возможности получить независимую оценку голосования.

Напоминаем, что во время масштабной атаки беспилотников на Москву 20 сентября жители столицы РФ не получили предупреждений об угрозе по сиренам или SMS. Аналитики связывают это с нежеланием российских властей снижать явку на выборах в Госдуму.

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