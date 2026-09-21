ЕС не признает "выборы" РФ в Украине и готовит санкции против причастных

Евросоюз не признает "выборы" в Госдуму России, проведенные на временно оккупированных территориях Украины, и намерен ввести санкции против причастных к их организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства "Интерфакс-Украина".

ЕС готовит санкции

Европейский Союз осудил проведение российской стороной "выборов" в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о Крыме и Севастополе, а также отдельных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В ЕС подчеркнули, что не признают ни проведение этих "выборов", ни их результаты. Брюссель также заявил о намерении применить санкции к людям, которые участвовали в организации голосования или баллотировались кандидатами на оккупированных территориях.

Что заявили в ЕС

В заявлении отмечается, что проведение российских "выборов" на захваченных территориях нарушает международное право, включая Устав ООН, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Евросоюз призвал Россию уважать международно признанные границы Украины и прекратить войну. В ЕС также потребовали полного и безусловного вывода российских войск и техники с территории Украины.

Отдельно в заявлении говорится о ситуации с "выборами" внутри самой России. В ЕС заявили об ограничении политической конкуренции, усилении репрессий и отсутствии равных условий для участников избирательного процесса.

Кроме того, Евросоюз выразил сожаление в связи с решением России не приглашать наблюдателей ОБСЕ на "выборы". По оценке ЕС, это лишило избирателей и институты возможности получить независимую оценку голосования.