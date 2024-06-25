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У ЄС визначилися з кандидатурами на найвищі посади, - ЗМІ

Вівторок 25 червня 2024 17:04
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У ЄС визначилися з кандидатурами на найвищі посади, - ЗМІ Фото: прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Окрім Урсули фон дер Ляєн на пост глави Єврокомісії, лідери країн Європейського союзу узгодили ще дві кандидатури на найвищі посади в ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише німецьке видання Suddeutsche Zeitung з посиланням на агентство DPA.

Як повідомляє видання, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас може стати новим високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки, змінивши Жозепа Борреля.

Лідери країн ЄС також домовилися висунути на пост голови Євроради експрем'єра Португалії Антоніу Кошту (замість Шарля Мішеля) на початковий термін два з половиною роки. На цій посаді він відповідав би за підготовку самітів ЄС і ведення робочих сесій.

При цьому зазначається, що якщо Кошта добре виконає свою роботу, він зможе отримати другий термін на посаді.

А от голову Єврокомісії та головного дипломата ЄС призначають на один законодавчий період ЄС, тобто приблизно на п’ять років.

Нагадаємо, раніше ЗМІ також повідомляли, що країни Європейського союзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на пост глави Єврокомісії.

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