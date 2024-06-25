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В ЕС определились с кандидатурами на самые высокие должности, - СМИ

Вторник 25 июня 2024 17:04
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В ЕС определились с кандидатурами на самые высокие должности, - СМИ Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кроме Урсулы фон дер Ляен на пост главы Еврокомиссии, лидеры стран Европейского союза согласовали еще две кандидатуры на самые высокие должности в ЕС.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на агентство DPA.

Как сообщает издание, премьер-министр Эстонии Кая Каллас может стать новым высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив Жозепа Борреля.

Лидеры стран ЕС также договорились выдвинуть на пост главы Евросовета экс-премьера Португалии Антониу Кошту (вместо Шарля Мишеля) на начальный срок два с половиной года. На этой должности он отвечал бы за подготовку саммитов ЕС и ведение рабочих сессий.

При этом отмечается, что если Кошта хорошо выполнит свою работу, он сможет получить второй срок на должности.

А вот главу Еврокомиссии и главного дипломата ЕС назначают на один законодательный период ЕС, то есть примерно на пять лет.

Напомним, ранее СМИ также сообщали, что страны Европейского союза договорились о выдвижении кандидатуры Урсулы фон дер Ляен на второй срок на пост главы Еврокомиссии.

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