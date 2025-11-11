ЄС витратив 137 млрд євро на підтримку біженців із України: хто допоміг найбільше

Раніше РБК-Україна писало, що у Німеччині викрили сотні людей, які отримали тимчасовий захист як громадяни України, але виявилися власниками інших паспортів, зокрема угорських. Через це вони незаконно користувалися соціальними виплатами для українських біженців. Влада проводить перевірку майже 10 тисяч підозрілих випадків, із яких 568 вже підтверджено.

Також ми розповідали, що Ірландія скорочує термін безкоштовного проживання для новоприбулих українців із 90 до 30 днів і планує запровадити щотижневі внески для тих, хто працює та живе в державному житлі. Так уряд хоче оптимізувати систему розміщення, оскільки потік біженців з України знову зростає.