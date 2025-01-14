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У ЄС не висловлювали офіційної позиції ані "за", ані "проти" добудови ХАЕС, - посол

Фото: у ЄС не висловлювали офіційної позиції щодо добудови ХАЕС (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

Рішення про будівництво нових атомних генерувальних потужностей в Україні має ухвалювати виключно її влада, Євросоюз не висловлював жодної офіційної позиції з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла ЄС в Україні Катаріну Матернову у відповіді для "Інтерфакс-Україна".

"ЄС не висловив офіційної позиції ні за, ні проти будівництва нових блоків Хмельницької АЕС. Я чітко сказала це у своєму інтерв'ю "Європейській правді" ще в грудні. (...) Будувати чи ні додаткові ядерні потужності в Україні - це рішення української влади", - зазначила Матернова у відповіді на письмовий запит агентства.

Вона також додала, що загалом серед держав - членів ЄС немає чіткого консенсусу щодо розвитку нових ядерних генерувальних потужностей.

За словами Матернової, Україна не може розраховувати на фінансування атомного будівництва з боку ЄС і його фінансових установ.

"Нині ЄС не фінансує будівництво атомних електростанцій. Це стосується і АЕС в Україні. І це теж стосується фінансування європейськими фінансовими установами", - наголосила посол.

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