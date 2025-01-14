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В ЕС не высказывали официальной позиции ни "за", ни "против" достройки ХАЭС, - посол

Фото: в ЕС не высказывали официальной позиции по достройке ХАЭС (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Решение о строительстве новых атомных генерирующих мощностей в Украине должны принимать исключительно ее власти, Евросоюз не высказывал никакой официальной позиции по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла ЕС в Украине Катарину Матернову в ответе для"Интерфакс-Украина".

"ЕС не выразил официальной позиции ни за, ни против строительства новых блоков Хмельницкой АЭС. Я четко сказала это в своем интервью "Европейской правде" еще в декабре. (...) Строить или нет дополнительные ядерные мощности в Украине - это решение украинской власти", - отметила Матернова в ответе на письменный запрос агентства.

Она также добавила, что в целом среди государств - членов ЕС нет четкого консенсуса по развитию новых ядерных генерирующих мощностей.

По словам Матерновой, Украина не может рассчитывать на финансирование атомного строительства со стороны ЕС и его финансовых учреждений.

"Сейчас ЕС не финансирует строительство атомных электростанций. Это касается и АЭС в Украине. И это тоже касается финансирования европейскими финансовыми учреждениями", - подчеркнула посол.

 

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ЕвросоюзХмельницкая АЭС