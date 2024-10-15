У ЄС вимагають посилити правила звітності щодо імпорту російського ЗПГ

"Ми вважаємо (важливим) забезпечити повну прозорість імпорту російського природного газу та пролити світло на особи постачальників природного газу, що імпортують російський ЗПГ", - йдеться у документі.

Крім того, країни хочуть, щоб комісія посилила "зобов'язання щодо звітності про операції з розвантаження російського ЗПГ", оскільки публічні дані не дають "повної картини".

Члени ЄС хочуть, щоб до березня комісія запропонувала суворіші правила звітності. До них відносяться вимога до операторів сховищ ЗПГ надавати інформацію про частку російського ЗПГ у вантажах, що перевантажуються, а також вимога до операторів сховищ контролювати походження ЗПГ.

Документ підписали Литва, Австрія, Чеська Республіка, Фінляндія, Естонія, Латвія, Люксембург та Швеція.