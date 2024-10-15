В ЕС требуют ужесточить правила отчетности по импорту российского СПГ

Напомним, власти США не обвиняют американские компании, чью продукцию Россия использует в производстве ракет, в нарушении экспортного контроля. Их компоненты продолжают поставляться в Россию через посредников.

Вчера, 14 октября, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, заявил, что западные страны, включая страны ЕС, должны увеличить контроль за экспортной активностью компаний, производящих чувствительные электронные элементы, используемые россиянами в производстве оружия.

В правительстве Украины говорят, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите газа с Россией по истечении срока ее действия.

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