Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією, - Шмигаль

Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета України - накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну", - наголосив Шмигаль.

Він також закликав усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ.

"Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на поступову диверсифікацію постачань", - додав прем'єр.

Водночас, за його словами, Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії.