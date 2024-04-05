UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС вимагає від України змінити систему опіки над дітьми: про що йдеться

Фото: Опіка над дітьми в родинах (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Європейський Союз вимагає від України змінити систему догляду і опіки над дітьми, які потребують батьківського піклування. Також дітей, яких вивезли в країни ЄС через війну, повернути в Україну просять не в спеціальні заклади, а в родини.

В Україні розробляють стратегію, яка б забезпечила права дітей на зростання в сімейному оточенні. Це одна з вимог, які нам висуває ЄС: діти мають бути в родинах, а не в закладах. Також частину дітей без опіки евакуювали в країни ЄС. Держави, які їх прийняли, поставили вимогою повернення дітей саме в родини.

Зараз оновленої стратегії на розгляді в Мінсоцполітики, а відомство готує його на подання в Кабмін. У Європейському Союзі Україну просять знизити високий рівень інституціоналізації закладів, і щоб якомога більше дітей росли в родинах, каже РБК-Україна заступник голови Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Микола Литвиненко.

"Для цього треба працювати з самими батьками, щоб вони були до цього готові", – зауважує експерт.

Також для цього треба щоб в кожній громаді були можливості для тимчасового і постійного влаштування дитини в сімейне оточення. Це можуть бути патронатні сім'ї, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

"Треба щоб було більше родин, готових прийняти дитину. В тому числі дитину з інвалідністю, особливими потребами. Також треба збільшити розмір соціальної допомоги таким родинам", – додає Литвиненко.

В країнах ЄС інституційні заклади вважають місцями несвободи, які погано впливають на дітей. Тому там намагаються по максимуму зробити так, щоб дітей виховували в родинах. Численні дослідження доводять, що буквально кілька місяців перебування дитини в такому закладі несе незворотні зміни в її здатності до формування прив'язаності, на навички соціалізації.

 

 

Також у березні стало відомо, що в Україні спрощують усиновлення дітей. Згідно з нововведеннями, сім'я, яка перебуває у процесі усиновлення дитини, зможе забрати її до себе до рішення суду.

Читайте РБК-Україна в Google News
всиновленняДіти