ЕС требует от Украины изменить систему опеки над детьми: о чем идет речь

В Украине разрабатывают стратегию, которая бы обеспечила права детей на рост в семейном окружении. Это одно из требований, которые нам предъявляет ЕС: дети должны быть в семьях, а не в учреждениях. Также часть детей без опеки были эвакуированы в страны ЕС. Принявшие их государства потребовали возвращения детей именно в семьи.

Сейчас обновленная стратегия на рассмотрении в Минсоцполитики, а ведомство готовит его на представление в Кабмин. В Европейском Союзе Украину просят снизить высокий уровень институционализации заведений, и чтобы как можно больше детей росло в семьях, говорит заместитель председателя Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Николай Литвиненко.

"Для этого нужно работать с самими родителями, чтобы они были к этому готовы", – отмечает эксперт.

Также для этого нужно, чтобы в каждой общине были возможности для временного и постоянного устройства ребенка в семейное окружение. Это могут быть патронатные семьи, приемные семьи, детские дома семейного типа.

"Надо чтобы было больше семей, готовых принять ребенка. В том числе ребенка с инвалидностью, особыми потребностями. Также нужно увеличить размер социальной помощи таким семьям", – добавляет Литвиненко.

В странах ЕС институциональные учреждения считают местами несвободы, которые плохо влияют на детей. Потому там стараются по максимуму сделать так, чтобы детей воспитывали в семьях. Многочисленные исследования доказывают, что буквально несколько месяцев пребывания ребенка в таком заведении несет необратимые изменения в его способности к формированию привязанности, к навыкам социализации.