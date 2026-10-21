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ЄС вимагає від Маска повністю відновити роботу Starlink в Україні

15:45 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: власник компанії SpaceX Ілон Маск (Getty Images)

Єврокомісія звернулася до компанії SpaceX з закликом повернути Україні швидкісну роботу Starlink у повному об'ємі. Функціонування саме цього супутникового зв'язку має велике значення як для фронту, так і для цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Єврокомісії з питань оборони й космосу Тома Реньє на брифінгу в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

ЄС закликав Маска

Європейська комісія звернулася до компанії SpaceX з вимогою терміново повністю відновити роботу супутникового зв’язку Starlink для України. Було наголошено на його критичній потребі для військових і цивільних потреб, каже Реньє.

"Останні повідомлення про те, що Starlink уповільнив свої послуги в Україні, викликають глибоке занепокоєння і не відповідають тому, як компанія раніше надавала ці послуги. SpaceX має терміново повністю відновити послуги для України", - уточнив він.

Він додав, що Україні цей зв’язок потрібен для:

  • підтримки комунікації між військовими,
  • захисту цивільного населення,
  • керування дронами, які використовуються для оборони країни.

Starlink для України

Минулого тижня в Єврокомісії більш обережно прокоментували перебої у роботі Starlink в Україні. За словами чиновника ЄС, тоді не було чіткого підтвердження від президента України про це на відміну від ситуації тепер.

Україні потрібно відновити необмежену швидкість роботи Starlink, а щонайменше - підвищити ліміт до 450 км/год, повідомляли джерела "Радіо Свобода". Нинішнє обмеження у 160 км/год недостатнє для протидії реактивним дронам РФ типу Shahed.

Контракт на послугу діє до квітня 2027 року, її оплачує Німеччина.

Раніше РБК-Україна писало, що конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що треба провести розслідування щодо уповільнення роботи військового Starlink для України. Бо подібні дії Ілона Маска є порушенням закону.

Крім того, очільник Пентагону Піт Гегсет каже, що Вашингтон не давав жодних розпоряджень щодо обмеження роботи Starlink для України.

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