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ЕС требует от Маска полностью возобновить работу Starlink в Украине

15:45 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: владелец компании SpaceX Илон Маск (Getty Images)

Еврокомиссия обратилась к компании SpaceX с призывом вернуть Украине скоростную работу Starlink в полном объеме. Функционирование именно этой спутниковой связи имеет большое значение как для фронта, так и для гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает "Радио Свобода".

ЕС призвал Маска

Европейская комиссия обратилась к компании SpaceX с требованием срочно полностью возобновить работу спутниковой связи Starlink для Украины. Было отмечено его критическую потребность для военных и гражданских нужд, говорит Ренье.

"Последние сообщения о том, что Starlink замедлил свои услуги в Украине, вызывают глубокую обеспокоенность и не отвечают тому, как компания ранее предоставляла эти услуги. SpaceX должен срочно полностью восстановить услуги для Украины", - уточнил он.

Он добавил, что Украине эта связь нужна для:

  • поддержки коммуникации между военными,
  • защиты гражданского населения,
  • управления дронами, используемыми для обороны страны.

Starlink для Украины

На минувшей неделе в Еврокомиссии более осторожно прокомментировали перебои в работе Starlink в Украине. По словам чиновника ЕС, тогда не было четкого подтверждения президента Украины об этом в отличие от ситуации теперь.

Украине нужно восстановить неограниченную скорость работы Starlink, а по меньшей мере повысить лимит до 450 км/ч, сообщали источники "Радио Свобода". Нынешнее ограничение в 160 км/ч недостаточно для противодействия реактивным дронам РФ типа Shahed.

Контракт на услугу действует до апреля 2027, оплачивает ее Германия.

Ранее РБК-Украина писало, что конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что нужно провести расследование насчет замедления работы военного Starlink для Украины. Ибо подобные действия Илона Маска являются нарушением закона.

Кроме того, глава Пентагона Пит Гегсет говорит, что Вашингтон не давал никаких предписаний по ограничению работы Starlink для Украины.

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