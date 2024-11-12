ЄС використовує музейні танки для підготовки українських військ до російських тактик

"Ці музейні системи застосовуються російською стороною. Іноді в покинутій техніці встановлюються міни-пастки", - заявив він.

Використання таких машин дає змогу учням зрозуміти, де і як слід бути обережними.

Німецькі військові підготували умови, максимально наближені до реальності на полі бою, для навчання українців. Наприклад, траншеї вириті за російськими стандартами. Інструктори з 17 країн підготували близько 18 тисяч українських солдатів у Німеччині, навчивши їх роботі з високотехнологічними системами ППО, снайперським і медичним навичкам, а також управлінню дронами.

Місію, організовану Європейським союзом у 2022 році, було продовжено на два роки, щоб підтримати українські війська в боротьбі проти російського вторгнення.

"Частина навчання присвячена вивченню особливостей російських траншейних систем, які будуються за фіксованою схемою", - наголосив Марлоу.

Інструктори також використовують сучасні тренажери та високотехнологічні манекени для навчання українських медиків.

Безпілотники відіграють ключову роль у тренуваннях, допомагаючи солдатам вчитися розпізнавати загрозу з боку ворожих дронів.

"Москва і Київ прагнуть розвивати свої безпілотні технології, що робить цей елемент навчання особливо важливим", - додав Марлоу.