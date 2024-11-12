ЕС использует музейные танки для подготовки украинских войск к российским тактикам

"Эти музейные системы применяются российской стороной. Иногда в брошенной технике устанавливаются мины-ловушки", - заявил он.

Использование таких машин позволяет обучающимся понять, где и как следует быть осторожными.

Немецкие военные подготовили условия, максимально приближенные к реальности на поле боя, для обучения украинцев. Например, траншеи вырыты по российским стандартам. Инструкторы из 17 стран подготовили около 18 тысяч украинских солдат в Германии, обучив их работе с высокотехнологичными системами ПВО, снайперскими и медицинскими навыками, а также управлению дронами.

Миссия, организованная Европейским союзом в 2022 году, была продлена на два года, чтобы поддержать украинские войска в борьбе против российского вторжения.

"Часть обучения посвящена изучению особенностей российских траншейных систем, которые строятся по фиксированной схеме", - подчеркнул Марлоу.

Инструкторы также используют современные тренажеры и высокотехнологичные манекены для обучения украинских медиков.

Беспилотники играют ключевую роль в тренировках, помогая солдатам учиться распознавать угрозу со стороны вражеских дронов.

"Москва и Киев стремятся развивать свои беспилотные технологии, что делает этот элемент обучения особенно важным", - добавил Марлоу.